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Американские дипломаты отказались называть РФ агрессором

Кандидаты в замгоссекретаря и постпреды США отказались называть РФ агрессором
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Patrick Semansky/AP

Кандидаты в заместителя государственного секретаря Кристофер Ландау и постпреда Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер отказались называть Россию агрессором на слушаньях в конгрессе США. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенаторы, члены комитета по международным отношениям конгресса в ходе слушаний спросили Ландау и Уитакера, считают ли они Россию «агрессором» в рамках конфликта на Украине, но оба чиновника отказались дать положительный ответ.

«В мире сейчас происходят обсуждения о мире», — прокомментировал вопрос Ландау.

Уитакер в свою очередь заявил, что пришел на слушания не для того, чтобы «навешивать ярлыки».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что раньше было невозможно представить ситуацию, в которой РФ и США будут голосовать за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Украине.

Представитель Кремля уточнил, что данный документ содержит в себе «абсолютно сбалансированные формулировки» о конфликте на Украине.

Ранее представители США и РФ провели переговоры в Турции в условиях секретности.

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Переговоры о мире на Украине
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