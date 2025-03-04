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Вице-президент США заявил о невозможности продолжения конфликта с Россией

Джей Ди Вэнс: у США, ЕС и Украины нет возможности продолжать конфликт с РФ
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Leah Millis/Reuters

Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина в настоящее время не имеют возможности продолжать конфликтовать с Россией, поэтому необходимо приступить к диалогу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его цитирует РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна... но мы находимся в такой точке, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно», — высказался политик.

По его мнению, завершение украинского конфликта — в интересах народа США.

4 марта Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов стран. В Вашингтоне выразили недовольство недостаточной благодарностью со стороны Киева за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Украина не продемонстрирует приверженность миру.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «укусил руку, которая его кормит».

Ранее литовское издательство ввело санкции против Вэнса.

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