Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Томская гордума лишилась электронной системы голосования из-за отсутствия запчастей

В Томске гордума осталась без системы электронного голосования из-за санкций
close
Правительство города

Отсутствие необходимого оборудования из-за санкций вынудило депутатов гордумы Томска вернуться к голосованию карточками. Об этом сообщил спикер муниципального парламента Сергей Сеченов, его цитирует Telegram-канал «‎ТВ2. Новости Томска и Сибири»‎.

«Нет материалов, из которых мы можем изготовить эти платы, не можем их прошить, потому что попадаем под санкции. Наше оборудование — не из дружественной нам страны», — сказал Сеченов.

Таким образом, члены томской думы считают голоса вручную во время вынесения решений.

19 февраля этого года послы стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее отмечал, что Евросоюз должен взять вопрос санкций против России в свои руки на фоне возможного ослабления рестрикций со стороны США.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после урегулирования конфликта на Украине ряд санкций, введенных против России странами Запада, могут быть сняты. Рубио добавил, что аналогичные решения могут принять и другие страны.

Ранее Лавров рассказал о желании США и России объединять усилия в геополитике и экономике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами