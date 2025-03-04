Томская гордума лишилась электронной системы голосования из-за отсутствия запчастей

Отсутствие необходимого оборудования из-за санкций вынудило депутатов гордумы Томска вернуться к голосованию карточками. Об этом сообщил спикер муниципального парламента Сергей Сеченов, его цитирует Telegram-канал «‎ТВ2. Новости Томска и Сибири»‎.

«Нет материалов, из которых мы можем изготовить эти платы, не можем их прошить, потому что попадаем под санкции. Наше оборудование — не из дружественной нам страны», — сказал Сеченов.

Таким образом, члены томской думы считают голоса вручную во время вынесения решений.

19 февраля этого года послы стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее отмечал, что Евросоюз должен взять вопрос санкций против России в свои руки на фоне возможного ослабления рестрикций со стороны США.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после урегулирования конфликта на Украине ряд санкций, введенных против России странами Запада, могут быть сняты. Рубио добавил, что аналогичные решения могут принять и другие страны.

Ранее Лавров рассказал о желании США и России объединять усилия в геополитике и экономике.