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Маск назвал одну из причин, почему Зеленский не хочет мира

Маск: Зеленский не хочет мира из-за аферы с переданными США средствами
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Nathan Howard/Reuters

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением советника президента США по науке и технологиям, американского миллиардера Дэвида Сакса в соцсети X, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира из-за аферы с переданными США средствами.

«Совершенно верно», — согласился Маск с Саксом, который отметил, что Зеленский находится «наверху финансовой пирамиды», и у него нет мотивации завершать конфликт, иначе «афера закончится».

До этого Маск говорил, что Зеленскому следует подать в отставку, уехать в нейтральную страну и получить амнистию.

Бизнесмен считает, что Зеленскому следует принять такое решение «в обмен на мирный переход к демократии на Украине».

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что некоторые помощники президента США настаивают на отставке Зеленского как части любого возможного соглашения, в том числе с Россией.

Ранее Маск назвал «злом» устремления Зеленского.

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Переговоры о мире на Украине
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