В США объяснили, почему Европа не сможет одна помогать Украине

NYT: у Европы нет запасов вооружения, чтобы продолжать помогать Украине

Европейские страны, включая Францию, Великобританию и Германию, пообещали продолжать помощь Киеву на фоне приостановки помощи ВСУ со стороны США, однако у европейцев нет запасов оружия. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Большинство крупнейших европейских стран во главе с Францией, Великобританией и Германией в последние дни пообещали увеличить помощь Украине, встав на сторону г-на Зеленского в его споре с администрацией Трампа. Но у них просто нет запасов, чтобы компенсировать разницу в краткосрочной перспективе», — говорится в сообщении издания.

По оценке NYT, приостановка военной помощи США Украине ставит Соединенные Штаты «в прямую оппозицию» к их основным союзникам по НАТО.

До этого Белый дом также подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Американский президент выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру.

Ранее в конгрессе сообщили, что США и Украина скоро заключат сделку по полезным ископаемым.