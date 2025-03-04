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В МИД РФ высказались об атаке украинских дронов на НПС «Кропоткинская»

МИД заявил о совпадении оценок РФ и Казахстана по атаке на НПС «Кропоткинская»
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Максим Богодвид/РИА Новости

Государствам, которые могут столкнуться с негативными последствиями атаки на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае, следует занять принципиальную позицию против ее организаторов. Об этом заявил директор третьего департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Александр Стерник, передает ТАСС.

Дипломат пообщался с журналистами на полях V Центральноазиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, представители Москвы уже обсудили произошедшее с казахстанскими партнерами. Обе стороны согласились, что удар по объекту представляет собой «террористическую вылазку», противоречащую правилам ведения боевых действий и человеческой морали.

«Речь идет об объекте энергетики, от которого зависит благополучие населения многих стран. <…> Государства, которые могут от этого террористического акта ощутить негативные последствия, должны занять принципиальную позицию в отношении тех, кто спровоцировал и устроил этот террористический акт», — добавил Стерник.

17 февраля украинские военные с помощью дронов атаковали НПС «Кропоткинская», которая является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией Каспийского трубопроводного консорциума. Объект находится в Кавказском районе Краснодарского края.

В результате удара сооружение получило повреждения, в результате чего НПС пришлось временно вывести из эксплуатации. Сейчас объект продолжает работать, но прокачка нефти по трубопроводу Тенгиз — Новороссийск осуществляется на сниженных режимах.

Ранее казахстанские власти провели консультации с Украиной в связи с атакой на станцию «Кропоткинская».

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