В РФ заявили о неустойчивости альянсов, возглавляемых США

Международные альянсы и организации, в которых ведущую роль играют Соединенные Штаты Америки, «шатаются как карточные домики». Об этом сообщил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

«Начнем с того, что альянсы и организации, где ведущую роль играют США, на наших глазах шатаются как карточные домики», — подчеркнул чиновник.

Он указал на внутренние проблемы США как на основную причину этого явления.

До этого Титов сообщил, что власти США сосредоточены не на противодействии БРИКС как таковом, а на сохранении роли доллара США в международных расчетах. Он подчеркнул, что Трампа в меньшей степени волнуют международные союзы, в том числе и БРИКС, и он скорее предпочитает двусторонние отношения. По мнению чиновника, Трамп обеспокоен ростом использования национальных валют и альтернативных платежных систем, что ставит под угрозу доминирующее положение доллара.

Ранее сообщалось, что Европа может создать новый военный альянс без участия США.