В РФ оценили отношение Трампа к БРИКС

Титов: Трамп не нацелен против БРИКС, его волнует судьба расчетов в долларах

Внимание Дональда Трампа сосредоточено не на противодействии БРИКС как таковому, а на сохранении роли доллара США в международных расчетах. Об этом РИА Новости заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

Титов подчеркнул, что Трампа в меньшей степени волнуют международные союзы, в том числе и БРИКС, и он скорее предпочитает двусторонние отношения. По мнению чиновника, Трамп обеспокоен ростом использования национальных валют и альтернативных платежных систем, что ставит под угрозу доминирующее положение доллара.

Он отметил, что процесс диверсификации международных платежей необратим и касается не только России или стран БРИКС. Титов также высказал мнение, что доллар должен выполнять функцию платежного средства, а не являться исключительной резервной валютой.

В конце февраля Трамп заявил, что государства БРИКС отказались от планов создать собственную альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести 150%-ные пошлины, а также прекратить с ними торговлю.

Ранее в Германии предрекли переключение ЕС на торговлю с БРИКС из-за вражды с Трампом.