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Ле Пен предложила провести конференцию по Украине без НАТО и ЕС

Ле Пен призвала провести конференцию по урегулированию на Украине без НАТО и ЕС
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Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен предложила провести конференцию по урегулированию украинского конфликта с участием стран Европы, но без представителей наднациональных органов НАТО и ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо устроить конференцию по миру и посадить за стол переговоров нации, без наднациональных инстанций, как НАТО и ЕС. Нации, которые заинтересованы в стабилизации в регионе: конечно, Украину и Россию, США и Францию, Турцию и Германию, Румынию, Венгрию, Польшу, Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию, Словакию, Чехию, Швецию, Норвегию, Италию, Болгарию», — сказала политик, выступая перед парламентом по теме ситуации на Украине.

Она отметила, что этот список стран неполный.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон выразил скептицизм в отношении возможного соглашения по Украине, которое могло быть согласовано США и Россией. По его мнению, даже при заключении подобного соглашения обеспечить эффективный контроль за соблюдением полного прекращения огня будет практически невозможно.

В качестве альтернативы французский лидер совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выдвинули инициативу о временном (на 30 дней) прекращении боевых действий в воздушном пространстве, акваториях и в отношении энергетических объектов.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему Зеленский отвергает мир на Украине.

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