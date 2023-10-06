Сын Байдена потратил отложенные для дочери деньги на наркотики и проституток

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, потратил $20 тыс., которые были отложены на обучение его дочери, на алкоголь, наркотики и проституток. Об этом пишет британская газета Daily Mail, ссылаясь на электронные письма сына главы Белого дома.

Издание со ссылкой на переписку между Байденом-младшим и его частными банкирами сообщило, что в конце 2018 года сын американского лидера «забрал свои $20 тыс. из сбережений на колледж для его дочери Мейзи, чтобы оплатить многомесячный запой с наркотиками и проститутками». Когда в декабре 2018 года на личном счете Хантера Байдена осталось лишь 44 цента, он потратил деньги, отложенные на обучение его дочери, следует из переписки.

Согласно электронным письмам и сообщениям с ноутбука Байдена-младшего, средства, взятые с этого счета, также пошли на оплату кредита на автомобиль марки Porsche, подписки на вебкам-сервисы и «другие личные расходы».

По информации издания, сын политика не заплатил налог с этих расходов.

Ранее Хантер Байден не признал свою вину по делу о незаконном хранении оружия.

До этого газета Daily Mail со ссылкой на документы министерства финансов США сообщила, что банковские следователи подозревали Хантера Байдена в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми» и фальсификацией чеков для выплат проституткам.

Ранее Джо Байдена обвинили в нарушении конституции США.