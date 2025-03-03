Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ирландия может развязать себе руки по теме миротворцев на Украине

Посол РФ: Ирландия планирует развязать себе руки по теме миротворцев на Украине
close
Artur Widak/Global Look Press

Правительство Ирландии намерено обеспечить себе свободу рук, чтобы участвовать в неподдерживаемых ООН миротворческих миссиях. Об этом посол РФ в республике Юрий Филатов, пишет ТАСС.

«Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН», — сказал он.

По заявлению министра обороны страны Саймона Харриса, правительство внесет 4 марта в парламент законопроект на эту тему. Он позволит направлять ирландских миротворцев за рубеж без санкции Совбеза ООН. Таким образом, Ирландия сможет послать миротворцев на Украину.

Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо допустил возможность отправки миротворцев на Украину. По его словам, Канада намерена продолжать оказывать военную помощь Украине «так долго, как будет нужно».

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не рассматривает вариантов с размещением европейских миротворцев на территории Украины, Россию об этом никто не спрашивал.

Ранее в Евросоюзе высказались об отправке миротворцев на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами