Ирландия может развязать себе руки по теме миротворцев на Украине

Посол РФ: Ирландия планирует развязать себе руки по теме миротворцев на Украине

Правительство Ирландии намерено обеспечить себе свободу рук, чтобы участвовать в неподдерживаемых ООН миротворческих миссиях. Об этом посол РФ в республике Юрий Филатов, пишет ТАСС.

«Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН», — сказал он.

По заявлению министра обороны страны Саймона Харриса, правительство внесет 4 марта в парламент законопроект на эту тему. Он позволит направлять ирландских миротворцев за рубеж без санкции Совбеза ООН. Таким образом, Ирландия сможет послать миротворцев на Украину.

Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо допустил возможность отправки миротворцев на Украину. По его словам, Канада намерена продолжать оказывать военную помощь Украине «так долго, как будет нужно».

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не рассматривает вариантов с размещением европейских миротворцев на территории Украины, Россию об этом никто не спрашивал.

Ранее в Евросоюзе высказались об отправке миротворцев на Украину.