Россия закрыла въезд в страну главе МИД Японии

Kyodo News/Xinhua/Global Look Press

Россия закрыла въезд в страну девяти японским гражданам, включая главу МИД Японии Такэси Иваю, в ответ на санкции Токио в отношении Москвы. Информация об этом появилась на сайте министерства иностранных дел РФ.

Также в санкционный список России попали посол Японии на Украине Масаси Накагомэ, экс-посол в Киеве Кунинори Мацуда, старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Хара, президент Cyberdyne, Inc. Ёсиюки Санкай, глава ISUZU Motors Limited Синсукэ Минами, президент IHI Corporation Хироси Идэ, руководитель офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага и президент Prodrone Co., Ltd Сюнсукэ Тоя.

10 января Япония ввела санкции против 11 физлиц, 29 юрлиц из России и трех банков.

Кроме того, японский кабмин ввел экспортные ограничения в отношении 22 российских организаций и 335 наименований товаров. Они вступили в силу 23 января. Ограничительные меры затронули НПО машиностроения, Алексинский химкомбинат и ряд других предприятий. Также под санкции подпали ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк.

При этом в 2024 году японская сторона увеличила экспорт в РФ мотоциклов, запчастей для машин и медицинских товаров.

