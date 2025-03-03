В Кремле прокомментировали перепалку между Трампом и Зеленским

Перепалка между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, произошедшая 28 февраля в Белом доме, продемонстрировала, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Произошедшее в пятницу в Белом доме продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования вокруг Украины», — отметил Песков.

По его словам, Зеленский и украинские власти хотят не мира, а продолжения конфликта. Песков добавил, что в этой ситуации только усилий Вашингтона и готовности Москвы «будет явно недостаточно», так как «выпадает очень важный элемент».

Представитель Кремля напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что «киевский режим отказывается выходить на траекторию урегулирования посредством переговоров».

«Коллективный запад частично стал утрачивать свою коллективность, началась фрагментация, остается группа стран, которая заявляет о своей готовности поддерживать Украину в плане поддержки войны. Они не говорят о том что надо выйти на мир», — сказал он.

Песков признал, что появляются «первые наброски мирных планов, хотя говорить о том, что на повестке дня есть слаженный мирный план, пока не приходится»

Он отметил, что ситуация в плане урегулирования непростая.

«Москва продолжает диалог с Вашингтоном в плане налаживания отношений, обеспечения условий для работы диппредставительств, без чего сложно обсуждать другие вопросы. Одновременно с этим москва продолжает СВО, чтобы достичь целей, которые были поставлены изначально», — сказали в Кремле.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Ранее Маск сделал неутешительное для Украины заявление о Зеленском.