В Белом доме заявили об упущенной Зеленским возможности после ссоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский упустил возможность экономически связать свою страну с США на поколение вперед. Об этом заявил советник Белого дома Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что Зеленский не смог воспользоваться шансом заключить важное соглашение по природным ресурсам, которое могло бы закрепить экономическое партнерство между странами на десятки лет вперед.

1 марта Зеленский после провала переговоров в Белом доме признал, что будущее сорванной сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от Соединенных Штатов.

Соответствующее заявление было сделано после визита Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Беседа в Белом доме переросла в перепалку. По данным канала, украинского президента «вышвырнули» из Овального кабинета из-за «неуважения» к американскому лидеру. Подписание сделки по редкоземельным металлам между двумя странами было отменено.

Ранее Трамп пообещал сделать грандиозное заявление.