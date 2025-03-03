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В Белом доме заявили об упущенной Зеленским возможности после ссоры с Трампом

Белый дом: Зеленский упустил шанс связать США и Украину на поколение вперед
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Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский упустил возможность экономически связать свою страну с США на поколение вперед. Об этом заявил советник Белого дома Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что Зеленский не смог воспользоваться шансом заключить важное соглашение по природным ресурсам, которое могло бы закрепить экономическое партнерство между странами на десятки лет вперед.

1 марта Зеленский после провала переговоров в Белом доме признал, что будущее сорванной сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от Соединенных Штатов.

Соответствующее заявление было сделано после визита Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Беседа в Белом доме переросла в перепалку. По данным канала, украинского президента «вышвырнули» из Овального кабинета из-за «неуважения» к американскому лидеру. Подписание сделки по редкоземельным металлам между двумя странами было отменено.

Ранее Трамп пообещал сделать грандиозное заявление.

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Ссора Трампа и Зеленского
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