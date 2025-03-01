Зеленский высказался о будущем сделки по ресурсам

Президент Украины Владимир Зеленский после провала переговоров в Белом доме признал, что будущее сорванной сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от Соединенных Штатов. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, ожидается, что документ подпишут министры обеих стран и далее — руководители. Когда это произойдет, неизвестно, это зависит от американской стороны, отметил украинский лидер.

Соответствующее заявление было сделано после визита Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Беседа в Белом доме переросла в перепалку. По данным канала, украинского президента «вышвырнули» из Овального кабинета из-за «неуважения» к американскому лидеру. Подписание сделки по редкоземельным металлам между двумя странами было отменено.

26 февраля Зеленский заявлял, что соглашение между Украиной и США по редкоземельным металлам является рамочным, то есть оставляет место для последующей детализации. По его словам, в соглашении указано, что Киев не является должником Вашингтона.

Ранее в США спрогнозировали последствия скандала в Белом доме.