В МИД Армении заявили, что страна получила $110 миллионов через USAID

Ереван получил $110 миллионов через Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом в МИД Армении заявили радио Sputnik.

Так, осенью прошлого года между США и Арменией было подписано грантовое соглашение на $250 миллионов. Однако из-за заморозки деятельности организации Армения получила не всю сумму. Уточняется, что грант выделяли на несколько целей: развитие гражданского общества, средств массовой информации Армении, а также гуманитарную помощь. До этого грантовое соглашение между США и Арменией было заключено на сумму $120 миллионов.

В конце февраля сообщалось, что администрация президента США намерена отменить более 90% контрактов USAID и Госдепартамента, связанных с иностранной помощью.

Как сообщало агентство Associated Press, свои намерения насчет USAID власти США детализировали в меморандуме и судебных документах. Там изложены результаты обзора всех финансовых средств, выделенных агентству. Отмечается, что Штаты планируют прекратить иностранную помощь по линии USAID на сумму около $60 миллиардов.

Ранее уволенным сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей.