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Кандидат в президенты Польши похвастался, что в России ему «грозит ГУЛАГ»

Навроцкий: я уничтожил более 40 объектов «пропаганды», в России меня ждет ГУЛАГ
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил, что будет бороться за благо страны и не считает себя пугливым человеком, поскольку Россия якобы «преследует» его 2 года и ему «грозит ГУЛАГ». Его слова с предвыборного митинга приводит Польское агентство печати.

«Я не пугливый человек, Российская Федерация преследует меня уже 2 года, мне грозит 5 лет ГУЛАГа, поэтому протест со свечами или статьи в New York Times меня не пугают», — заверил он.

Он напомнил, что в должности директора Института национальной памяти «уничтожил более 40 объектов советской пропаганды». В связи с этим, утверждает кандидат в президенты, Российская Федерация преследует его за это и грозит ГУЛАГом.

13 февраля 2024 года МВД России объявило в розыск по уголовной статье директора института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого. Против него было возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

Ранее кандидат в президенты обвинил Зеленского в «неприличных действиях» в отношении Польши.

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