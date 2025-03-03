Зеленский назвал условие для прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в зоне конфликта невозможно без надежных гарантий безопасности. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

По словам Зеленского, невозможно прекратить огонь без «надежных гарантий безопасности, в которых будет уверен народ».

Авторы публикации указали, что Зеленский знает о предложении Лондона и Парижа установить мораторий на удары по энергетическим объектам на месяц.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия не может диктовать условия гарантий безопасности для Украины. Он отметил, что у предыдущего соглашения о прекращении огня не было поддержки, поэтому оно было нарушено. При заключении нового договора следует избегать подобной ситуации, подчеркнул британский премьер.

Также глава правительства Великобритании заявлял, что для мира нужны сильная Украина, гарантии Европы и поддержка со стороны США.

Ранее Зеленский заявил, что до окончания конфликта на Украине еще далеко.