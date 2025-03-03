Британский премьер: РФ не может диктовать условия гарантий безопасности для Украины

Стармер заявил, что РФ не может диктовать условия мира и гарантий для Украины

Россия не может диктовать условия гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции по итогам саммита по Украине, передает Yahoo News.

«В конечном итоге в сделке должна будет участвовать Россия, конечно, так и будет, но мы не можем подходить к этому на основе того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности еще до того, как мы приступим к сделке, иначе мы вообще не добьемся никакого прогресса», — сказал Стармер, отметив, что если сделка заключена, то ее необходимо защитить.

Он добавил, что у предыдущего соглашения о прекращении огня не было поддержки, поэтому оно было нарушено. При заключении нового договора следует избегать подобной ситуации, подчеркнул британский премьер.

Накануне глава правительства Великобритании заявил, что для мира нужны сильная Украина, гарантии Европы и поддержка со стороны США.

Ранее Зеленский заявил, что до окончания конфликта на Украине еще далеко.