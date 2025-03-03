Сенатор США от Демократической партии США Крис Мерфи заявил, что Белый дом превратился в «орудие Кремля» после визита украинского лидера в Овальный кабинет. Его слова приводит телеканал CNN.

«Белый дом стал орудием Кремля. Каждый день вы слышите от советника по национальной безопасности, от президента Соединенных Штатов, от всей его команды по национальной безопасности тезисы Кремля», — посетовал Мерфи.

До этого Мерфи заявил о «спланированной засаде» на Владимира Зеленского в Белом доме, которая принесла пользу российскому лидеру Владимиру Путину.

«Это была спланированная засада, призванная опозорить президента Зеленского, чтобы принести пользу Владимиру Путину. Это было позором. Это было мерзостью. Вы наблюдали, как американская власть разрушалась в мире, пока все наблюдали, как президент Трамп стал комнатной собачкой [Путина]», — заявил Мерфи.

Ранее Рубио назвал условие возобновления контактов США и Украины.