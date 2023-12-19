Зеленский разрешил задать вопрос по-русски, но переводчик перевел его на украинский

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве отреагировал на просьбу журналиста, позволив ему говорить по-русски, а впоследствии прокомментировал это.

Журналист турецкого издания Anadolu задал Зеленскому вопрос о событиях в секторе Газа на русском языке. Однако ответил Зеленский журналисту на украинском.

«Как изменилась жизнь. Переводчик мне начал переводить [с русского на украинский язык]. Интересно»,– отметил Зеленский, указав на наушник.

Также Зеленский заявил во время своей пресс-конференции, что Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) во главе с главкомом Валерием Залужным запросил мобилизовать еще 450–500 тысяч человек.

До этого Зеленский подписал четыре закона с учетом рекомендаций Еврокомиссии. Три подписанных украинским президентом закона касаются борьбы с коррупцией, еще один — прав национальных меньшинств. Закон о нацменьшинствах подразумевает смягчение для нацменьшинств, языками которых являются официальные языки ЕС. Нововведения не затронут русский язык.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.