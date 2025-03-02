Лавров попросил главу МИД Турции повлиять на Киев после атаки на «Турецкий поток»

Глава МИД России Сергей Лавров 1 марта провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

Согласно пресс-релизу, Лавров проинформировал Фидана об атаке дронов ВСУ на компрессорную станцию «Русская» на газопроводе «Турецкий поток».

«Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток», — отмечается в заявлении МИД.

Как уточняется, Фидан пообещал принять необходимые меры. Также дипломаты подтвердили договоренность Москвы и Анкары вместе работать дальше для мира и безопасности в регионе.

В ночь на 28 февраля ВСУ с помощью трех беспилотников атаковали компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. В Минобороны РФ заявили, что это была попытка Киева сорвать поставки газа в европейские страны по «Турецкому потоку». До этого украинская армия уже пыталась ударить по станции — 11 января ее атаковали девять дронов.

Ранее США и Британию обвинили в причастности к атаке на станцию «Русская».