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Украину предупредили о международной изоляции после соглашения России и США

WSJ: Киев может остаться в изоляции после соглашения России и США по Украине
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Brian Snyder/Reuters

Возможное соглашение России и США по Украине может оставить Киев в изоляции после перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США в Белом доме. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Это телевизионное столкновение, после которого Зеленскому и остальной части украинской делегации было предложено покинуть Белый дом, создало самый серьезный разрыв между Вашингтоном и Киевом», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что теперь Украина сталкивается не только с прекращением жизненно важной американской военной помощи, но и с возможным соглашением США с Россией, которое оставит Украину в изоляции, «в то время как пострадавшая от санкций Россия будет вновь принята в мировую экономику».

Как пишет WSJ, «Москва ликовала» после перепалки Зеленского с членами администрации президента США.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее американский эксперт заявил, что украинский конфликт подходит к концу.

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