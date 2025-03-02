В Израиле заявили, что ХАМАС отказывается принять план Уиткоффа

Канцелярия Нетаньяху: ХАМАС до сих пор отказывается принять план Уиткоффа

Палестинское движение ХАМАС до сих пор отказывается принять план спецпосланника американского президента по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. Об этом сообщили в пресс-службе канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Там добавили, что в случае, если ХАМАС изменит свою позицию, Израиль немедленно вступит в переговоры. Также в канцелярии Нетаньяху пояснили, что Уиткофф предложил продление прекращения огня ввиду того, что в настоящее время невозможно сблизить позиции сторон для завершения конфликта.

«Израиль принимает план спецпосланника президента США Уиткоффа о временном прекращении огня на период Рамадана и Песаха», — говорится в сообщении.

В канцелярии израильского премьера добавили, что в первый день реализации этого плана половина заложников будет освобождена. В конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, будут освобождены остальные.

В канцелярии Нетаньяху пояснили, что американский чиновник выступил с такой инициативой, поскольку убедился в необходимости выделения дополнительного времени для переговоров о постоянном прекращении огня. Несмотря на принятие предложения Уиткоффа, Армия обороны Израиля готовится к возобновлению боевых действий и новым операциям в Газе.

Ранее освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «памятные подарки».