Замглавы Минобороны посетил ЦАР и встретился с президентом Туадерой

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров посетил с рабочим визитом Центральноафриканскую Республику (ЦАР) и встретился с президентом Фостен Арканжем Туадерой. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Банги в Telegram-канале.

«Заместитель министра обороны Российской Федерации был принят президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой и провел обстоятельные переговоры с министром национальной обороны и восстановления армии ЦАР Клодом Рамо Биро», — говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что в ходе переговоров был подтвержден настрой российской стороны продолжать оказывать содействие народу ЦАР в укреплении безопасности в стране.

Также были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах между двумя государствами, заключили в дипмиссии.

В середине января глава ЦАР Туадера приехал в Москву с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых российский лидер заявил, что Москва готова оказывать гуманитарную помощь ЦАР и дальше.

31 января в МИД РФ сообщили, что Россия направила Центральноафриканской Республике дизельное топливо объемом в 29,4 тысячи тонн в качестве гуманитарной помощи. В дипведомстве подчеркнули, что это является важным продолжением предпринимаемых российской стороной последовательных усилий по содействию ЦАР, с которой РФ связывают крепкие узы дружбы и многопланового сотрудничества.

Ранее в ЦАР открыли памятник Евгению Пригожину.