Орбан заявил, что знаменитостям платили за поездки на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире телеканала TV2, что крупным знаменитостям платили за поездки на Украину.

По словам венгерского политика, знаменитости совершали свои визиты на Украину не из-за сочувствия, а ради миллионов долларов и евро. Орбан также обвинил журналистов и неправительственные организации в том, что они выражали не свои взгляды, а продвигали идеи, за которые получили деньги.

Премьер Венгрии отметил, что за 40 лет в политике он не сталкивался с подобным. Он также назвал историю с продвижением американских интересов через Агентство по международному развитию США (USAID) коррупционным скандалом.

В начале февраля портал E!News писал, что голливудские звезды получали миллионы долларов от USAID за визиты на Украину и критику специальной военной операции. По данным СМИ, актрисе Анджелине Джоли за поездку в Киев заплатили $20 млн, а ее коллега Орландо Блум получил $8 млн. Сообщалось также о гонорарах Шону Пенну, Бену Стиллеру и Жан-Клод Ван Дамму.

Стиллер позднее опроверг сообщения о том, что его поездка на Украину финансировалась.

Ранее Орбан призвал ЕС начать переговоры с РФ по Украине.