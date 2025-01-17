Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что США и Великобритания навели Украину на атаку станции «Русская», которая помогает передавать российский газ по «Турецкому потоку». Эти страны, по словам дипломата, заинтересованы в продаже ЕС дорогого американского СПГ. Он также упомянул и о том, что украинцы уже не хотят воевать за Зеленского.

ВСУ атаковали компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае (она необходима для подачи газа по «Турецкому потоку») по наводке США и Великобритании, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

«У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру «Турецкого потока» совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США», — приводит ТАСС слова Небензи.

Он напомнил, что именно эти две страны препятствуют запуску расследования теракта в отношении «Северных потоков».

«Выводы, что называется, очевидны», — отметил Небензя.

Постпред указал, что незадолго до атаки Владимир Зеленский отказался продлить контракт с Россией на транзит природного газа в Европу. Небензя подчеркнул, что украинский президент всеми силами пытается доказать западным союзникам, «что его режим все еще может воевать».

«Игнорируя продолжающееся обрушение восточного фронта, он бросает все накопленные и подготовленные на Западе резервы в Курскую область», — сказал дипломат.

Он добавил, что недавно ВСУ предприняли неудачную попытку контрнаступления в Курской области. По его словам, украинская армия в этой атаке потеряла тысячи солдат и сотни единиц западной техники. Небензя утверждает, что украинцы «не хотят воевать за человека, узурпировавшего власть в стране и превратившего ее в концлагерь».

Надежда на содействие Турции

16 января официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга также обвинила Вашингтон в участии в атаке на станцию «Русская». По словам спикера, США и Украина работают в связке, «чтобы прекратить поставки стабильного, разумного по ценам, качественного российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогостоящего американского СПГ».

Захарова отметила, что Москва ждет, что Анкара повлияет на Киев, и впредь таких попыток «грубейшего нарушения неприкосновенности гражданской инфраструктуры» не будет.

Она утверждает, что союзники Украины должны понимать, что однажды Киев может ударить их же оружием по совместным инфраструктурным проектам.

«Это просто лишено какого-либо здравого смысла — отстраивать «Турецкий поток» и поставлять потом киевскому режиму вооружения, из которых этот «Турецкий поток» может быть уничтожен», — сказала она.

Атака на станцию «Русская» 11 января девять украинских беспилотников попытались атаковать станцию «Русская» в Анапском районе Краснодарского края. Силы ПВО отразили нападение, однако обломки все же упали на территорию объекта. Они незначительно повредили одно из зданий и оборудование, урон быстро устранили. Сейчас станция работает в обычном режиме.

По словам Захаровой, безопасность станции надежно защищена: пострадавших и значительных повреждений объекта не было. Однако «это не снимает вопросы к тем, кто поставляет киевскому режиму вооружение и кто мотивирует его на совершение террористических актов». Она утверждает, что часть стран — членов ЕС устраивает происходящее, однако власти этих государств действуют против своих же граждан. При этом остальные участники объединения ничего не знают.

«Нападение на суверенитет». Что в России, ЕС и Турции говорят об атаке ВСУ на «Турецкий поток» Украинские беспилотники пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» — входную точку проходящего... 13 января 21:23

«В Брюсселе ограничились невнятными рассуждениями, у ЕС вызывают озабоченность любые атаки на объекты энергетической системы. Якобы Украина ни о чем подобном Евросоюз не информировала. И вообще, это не удары по энергетике, а что-то другое», — добавила Захарова.

Ответ России

В Минобороны сообщили, что в ответ на атаку станции «Русская» и удары вглубь России дальнобойными западными ракетами ATACMS и Storm Shadow утром 15 января российские военные нанесли групповой удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины.

«Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что Россия ответит на любые провокации.