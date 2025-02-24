Трамп не встретил Макрона у Белого дома

Трамп не встретил Макрона, когда его машина подъехала к Белому дому

Президент США Дональд Трамп не вышел встретить главу Франции Эммануэля Макрона, когда его машина подъехала к Белому дому. Соответствующее видео опубликовали несколько американских СМИ в соцсети Х.

На кадрах можно увидеть, как к Белому дому подъезжает автомобиль марки «Шевроле» с флагами США и Франции. Машина издала несколько сигналов, но президент США не вышел поприветствовать французского коллегу. В итоге Макрон махнул рукой собравшимся журналистам и вошел в здание.

Журналист радио RFI Дэвид Томпсон, комментируя видеозапись, отметил, что такое поведение Трампа дает представление о значимости Франции для США.

Президент Франции прибыл в США, чтобы попытаться убедить Трампа включить Евросоюз в переговоры по Украине. На этой неделе также ожидается визит в Вашингтон премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

24 февраля эксперт по международным отношениям французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Ромуальд Сиора высказал мнение, что Трамп не станет слушать доводы французского лидера по Украине из-за разных позиций Вашингтона и Парижа относительно украинского кризиса.

Ранее Путин охарактеризовал текущие отношения России и США.