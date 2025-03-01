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Генсек НАТО поспорил с главой евродипломатии насчет «нового лидера свободного мира»

Генсек НАТО Рютте не согласился с Каллас, что миру нужен новый лидер вместо США
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Wolfgang Rattay/Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Би-би-си не согласился с главой евродипломатии Кайей Каллас, которая после скандала в Вашингтоне заявила о необходимости нового лидера для «свободного мира» вместо США.

По мнению главы альянса, не только ЕС, но и США заинтересованы в том, чтобы оставаться вместе.

«Вы знаете, ситуация очень простая. Соединенные Штаты обеспечивают более 50% [бюджета] НАТО. Американцы сильно инвестировали в НАТО, в том числе в обеспечение статьи 5 [устава НАТО о коллективной обороне (предусматривает, что нападение на одну из стран блока рассматривается как нападение на всех)]», — сказал Рютте.

Он также согласился с президентом США в том, что страны Европы должны тратить больше на обеспечение коллективной обороны.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, к чему приведет ссора в Белом доме.

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