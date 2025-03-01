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В Европарламенте предсказали завершение конфликта на условиях РФ

Депутат ЕП Мариани: Конфликт на Украине может закончиться на условиях Москвы
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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

После перепалки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне конфликт Киева с Москвой может закончиться на условиях России. Об этом заявил ТАСС депутат Европарламента Тьерри Мариани.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа не намерена больше оказывать безусловное покровительство. (...) Поэтому существует риск, что конфликт либо застопорится, либо будет разрешен под давлением России», — сказал он.

По его словам, если США полностью прекратит помощь Украине, то Европе не удастся полностью заместить нехватку поставок.

Переговоры президентов США и Украины, по итогам которых стороны должны были подписать договор по редкоземельным металлам, состоялись 28 февраля в Белом доме. Все закончилось ссорой, в которой президент Трамп обвинил Зеленского в безответственности, после чего украинский лидер покинул переговоры.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что его американский коллега начал получать объективную информацию о ситуации на Украине. На этом фоне Трамп пересмотрел свой подход к урегулированию кризиса, подчеркнул глава государства.

Ранее в США заявили, что вести переговоры с Украиной оказалось сложнее, чем с РФ.

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