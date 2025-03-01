В Белом доме оценили позицию России на переговорах в Саудовской Аравии

CBS: в Белом доме опасались, что РФ выступит с максималистскими требованиями

В Вашингтоне опасались, что представители России в ходе переговоров в Саудовской Аравии выступят с требованиями по типу «все или ничего», однако позиция Москвы была разумной. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников.

По словам собеседников канала, у российских представителей были разумные требования в адрес государственного секретаря США Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

CBS отмечает, что вместо этого Украина выступает с максималистскими требованиями.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.