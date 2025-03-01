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В США высмеяли поведение Зеленского в Белом доме

NYP: Зеленский в Вашингтоне хотел казаться «крутым парнем», но оскорбил всех
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Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом пытался выглядеть «крутым парнем», однако своим поведением он оскорбил всех присутствующих. Об этом заявил в интервью газете The New York Post (NYP) неназванный высокопоставленный американский чиновник, участвовавший в переговорах.

Собеседник издания также подтвердил, что спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог выступал против приезда Зеленского в Вашингтон, однако украинские чиновники смогли настоять на организации встречи.

Чиновник отметил, что теперь украинскому лидеру придется самому придумать, как исправить сложившуюся ситуацию.

Президенты США и Украины публично повздорили перед встречей в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали украинские элиты свергнуть Зеленского.

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