В США рассказали об ошибке Зеленского на встрече по редкоземельным металлам

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что тот совершил «огромную ошибку», устроив «перепалку» на встрече с американскими властями в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Уолтц отметил, что сказал об этом Зеленскому после переговоров.

До этого в интервью телеканалу Fox News украинский лидер объяснил «чувствами» свое поведение во время встречи с американскими властями в Вашингтоне.

По его словам, в ходе встречи «обсуждались очень чувствительные вещи», которые необходимо было понимать «правильно». Он добавил, что реагировать иначе было нельзя, поскольку власти Соединенных Штатов говорили о том, что «Украина уже вся разрушена, солдаты убегают, а президент — диктатор».

В ходе этого же интервью он признал, что переговоры между Украиной и США по минеральным ресурсам провалились и решение по сделке теперь зависит от американской стороны.

Ранее Зеленский заявил, что не отдаст США и десяти центов.