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В США рассказали об ошибке Зеленского на встрече по редкоземельным металлам

Советник Уолтц: Зеленский совершил ошибку, устроив перепалку в Вашингтоне
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Mike Segar/Reuters

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что тот совершил «огромную ошибку», устроив «перепалку» на встрече с американскими властями в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Уолтц отметил, что сказал об этом Зеленскому после переговоров.

До этого в интервью телеканалу Fox News украинский лидер объяснил «чувствами» свое поведение во время встречи с американскими властями в Вашингтоне.

По его словам, в ходе встречи «обсуждались очень чувствительные вещи», которые необходимо было понимать «правильно». Он добавил, что реагировать иначе было нельзя, поскольку власти Соединенных Штатов говорили о том, что «Украина уже вся разрушена, солдаты убегают, а президент — диктатор».

В ходе этого же интервью он признал, что переговоры между Украиной и США по минеральным ресурсам провалились и решение по сделке теперь зависит от американской стороны.

Ранее Зеленский заявил, что не отдаст США и десяти центов.

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