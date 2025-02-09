В посольстве РФ оценили санкции США против «Нефтяной индустрии Сербии»

Посол РФ: США не случайно ввели санкции против NIS во время протестов в Сербии

США не случайно решили ввести санкции в отношении «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) после того, как в республике начались протесты. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил посол Москвы в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Он отметил, что сбой в работе NIS приведет к возникновению дополнительных трудностей в Сербии. Речь идет о проблемах как в экономике, так и в социальной сфере.

«Я имею в виду рост цен на горючее или какие-то перебои со снабжением. <…> Тут очень много слоев населения будут, естественно, недовольными», — подчеркнул дипломат.

На этом фоне к протестам могут присоединиться и те граждане, которые до сих пор не принимали в них участия. По словам посла, они будут выдвигать властям свои собственные требования.

В январе 2024 года, еще до вступления нынешнего американского президента Дональда Трампа в должность, власти этой страны ввели санкции против «Нефтяной индустрии Сербии». Комментируя ситуацию, глава республики Александар Вучич заявил, что таким образом США хотят добиться полного выхода РФ из NIS. Сейчас 56,15% организации принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Ранее руководство NIS направило США запрос об отсрочке санкций.