В Раде заявили о небывалой информационной зачистке на Украине

Депутат Рады Сюмар: на Украине еще не было такой информационной зачистки

Депутат Верховной рады Виктория Сюмар заявила на заседании, что на Украине никогда ранее не было столь масштабной информационной зачистки, как сейчас. Об этом сообщает РИА Новости.

Сюмар отметила, что в ходе своей работы с 1998 года ей довелось застать разные периоды в стране.

«Такого уровня зачистки информационного пространства, как есть сегодня, не было за все это время», — сказала она.

Сюмар подчеркнула, что власти используют систему государственной цензуры для борьбы практически со всеми, но при этом не способны защитить страну от информационного влияния извне.

27 февраля издание New Voice опубликовало опрос, согласно которому большинство украинцев (69%) считают, что главной ошибкой властей страны является высокий уровень коррупции и хищений бюджетных средств. Так, 49,4% респондентов указали на ненадлежащую подготовку к конфликту с Россией как на важную ошибку, в то время как 37,9% отметили злоупотребление властью и давление на бизнесменов и потенциальных политических оппонентов. Также 37,2% опрошенных считают неверные кадровые решения ошибкой.

Ранее в конгрессе США призвали провести аудит Зеленского.