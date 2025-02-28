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Миронов предложил создать Фонд восстановления Новороссии

Миронов предложил создать Фонд восстановления Новороссии за счет взносов Запада
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил создать Фонд восстановления Новороссии за счет взносов компаний из западных стран, которые намерены вернуться в Россию, сообщает RT.

«Возвращение западных компаний в Россию – вход через кассу!», — сказал он.

Миронов считает, что западные организации прощупывают почву для возвращения.

«Три года назад они сами лишили себя большого рынка и потеряли сотни миллиардов долларов. В итоге сделали хуже себе», — отметил депутат.

По его мнению, условия возвращения иностранных компаний должны быть жестче, чем когда они покидали рынок РФ. Он добавил, что руководства недружественных государств являются ответственными за военный конфликт на Украине, в том числе за разрушения в Донбассе.

«Пусть теперь бизнесмены компенсируют этот ущерб через специальный Фонд восстановления Новороссии», — заключил парламентарий.

До этого сообщилось, что немецкие инженерные компании и производители автомобилей хотели бы вернуться на российский рынок в случае отмены санкций.

Ранее с российского рынка ушел один из крупнейших операторов платных дорог Европы.

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