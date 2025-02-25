Маск сообщил о втором шансе для федеральных госслужащих в США

Маск: не сдавшие отчет о своей работе госслужащие США могут получить второй шанс

Федеральные госслужащие в США, которые проигнорировали письмо с требованием отчитаться о работе за неделю, могут получить второй шанс. Об этом заявил американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) в соцсети X.

«На усмотрение президента, им дадут еще один шанс. Непредоставление ответа во второй раз приведет к увольнению», — написал Маск, комментируя призыв одного из пользователей увольнять тех, кто проигнорировал письмо или жаловался на него.

На выходных миллионам госслужащим пришли электронные письма с требованием подробно описать свою работу иначе им грозит увольнение. Приказ спровоцировал мгновенный хаос в правительстве. Сотрудникам администрации социального обеспечения и департамента здравоохранения и социальных служб было приказано выполнить требования, а несколько других агентств, включая ФБР, разрешили своим сотрудникам игнорировать их.

Управление по управлению персоналом США, передает Reuters, заявило государственным кадровым чиновникам, что сотрудники не должны чувствовать себя обязанными отвечать на электронные письма с просьбой обосновать свою работу, что подрывает ультиматум руководителя DOGE.

24 февраля Маск сообщил, что сотрудники госучреждений будут отправлены в административный отпуск, если не вернутся с удаленной работы в офис.

Ранее стало известно, что правительство США уволит более двух тысяч сотрудников USAID.