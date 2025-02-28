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Politico узнало о планах администрации США сократить число дипломатов и посольств

Politico: Белый дом намерен провести радикальные сокращения в госдепе США
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Jose Luis Magana/AP

Администрация президента Соединенных Штатов собирается провести чистки в Госдепе, уволив дипломатов и сократив число посольств. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Кроме того, предполагается, что обновленный Госдепартамент будет больше работать над привлечением инвестиций в США, обеспечением безопасности страны и заключением транзакционных соглашений.

«Эти изменения означают историческую реструктуризацию знаменитого департамента, чья деятельность и сфера охвата за десятилетия расширились и включала усилия по укреплению американского влияния за рубежом», — указано в материале.

Издание отмечает, что в ходе процесса преобразований могут быть закрыты несколько консульств Штатов во Франции, в Германии, Италии, Португалии и Бразилии.

До этого сообщалось, что администрация США рассматривает возможность объединения Южного и Северного командования. Цель — сокращение расходов и оптимизация операций министерства обороны.

Ранее стало известно, что уволенным сотрудникам USAID дали всего 15 минут на сбор вещей.

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