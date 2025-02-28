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В Германии назвали проблему дипломатических усилий Макрона

RND: Макрон хочет быть лидером ЕС, но его политика приносит мало результатов
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон берет на себя руководящую роль в Евросоюзе, но у его дипломатических усилий есть проблема. Об этом пишет немецкое издание RND.

«Проблема дипломатических усилий Макрона остается той же, что и на протяжении многих лет: они создают много шума, но приносят мало конкретных результатов», — говорится в материале.

Издание отмечает, что громкие призывы Парижа по Украине противоречат статистике, согласно которой Франция занимает лишь десятое место по объему помощи Киеву.

RND подчеркивает, что порой у Макрона отсутствует последовательная позиция. В первые месяцы после начала конфликта он раздражал людей призывами предоставить РФ «гарантии безопасности», а год назад резко изменил свою позицию, заявляя о возможности отправки миротворцев на Украину.

Накануне газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов писала, что французский лидер напрасно ездил в США, потому что он не получил конкретных ответов по американским гарантиям безопасности для Украины.

Ранее сообщалось, что Париж хочет участвовать в переговорах Киева и Вашингтона по ресурсам.

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