Глава ГУР Украины рассказал об идущей третьей мировой войне

Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что сегодня идет третья мировая война, в которой участвуют все ведущие страны мира. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Укринформ».

Журналист поинтересовался у Буданова, можно ли говорить, что сегодня разворачивается Третья мировая война, или происходящее – прелюдия к глобальному конфликту. Глава ГУР ответил, что это «философский вопрос».

«Для меня – да [третья мировая идет], вовлечено абсолютное большинство сильнейших и развитых стран мира, это просто факт», — сказал Буданов.

До этого глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал Европу использовать все свое влияние для давления на Россию, чтобы не допустить сильной позиции Москвы на потенциальных переговорах. Он считает, что на сегодняшний день Европа находится в сильной позиции, однако ее нужно защищать и отстаивать. Евросоюз «имеет многое в своих руках», чтобы оказывать давление на Россию, утверждает Цахкна.

Ранее Путина и Зеленского призвали к прямому диалогу для урегулирования на Украине.