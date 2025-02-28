В МИД РФ пообещали, что Москва ответит на 25-й пакет санкций

Посол РФ в Японии Николай Ноздрев пообещал, что Москва ответит на принятый в Токио 25-й пакет санкций. Его слова приводит РИА Новости.

«Данный шаг администрации Сигэру Исибы, предпринятый накануне смены власти в США, лишний раз свидетельствует о недальновидности японского официоза, его весьма поверхностном понимании глобальных геополитических процессов», — заявил дипломат.

10 января Япония ввела санкции против 11 физлиц, 29 юрлиц из России и трех банков.

Кроме того, японский кабмин ввел экспортные ограничения в отношении 22 российских организаций и 335 наименований товаров. Они вступили в силу 23 января. Ограничительные меры затронули НПО машиностроения, Алексинского химкомбината и ряд других предприятий. Также под санкции подпали ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк.

При этом в 2024 году японская сторона увеличила экспорт в РФ мотоциклов, запчастей для машин и медицинских товаров.

Ранее в правительстве Японии прокомментировали санкции США против Газпромбанка.