Экс-премьер Британии призвала к «массовому восстанию» в королевстве

В Великобритании необходимо устроить «массовое восстание» на фоне проблем в политической и бюрократической системах королевства. Об этом заявила бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на YouTube-канале американского журналиста Гленна Гринвальда.

«Нужно массовое восстание в Британии в связи с тем, что происходит в нашей стране», — отметила она.

Трасс подчеркнула, что «крупнейшие проблемы» возникают именно на государственной службе.

В январе Трасс назвала Британию «несостоявшимся государством». По ее словам, раньше жители страны просто жаловались на «самую бесполезную кучку политиков в мире», которых можно было выгнать и найти новых. Однако, по мнению экс-премьера, ситуация после подобных перестановок не улучшается, потому что фундаментальная проблема заключается в самом государстве.

Лиз Трасс пробыла на посту главы правительства всего 49 дней. Она ушла в отставку после того, как принятый ею экономический план привел к рекордному падению фунта. В 2024 году Трасс также потеряла место в парламенте по итогам выборов.

Ранее Трасс пригрозила судом нынешнему премьеру Стармеру.