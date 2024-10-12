В Никарагуа решили разорвать дипотношения с Израилем

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поручил правительству разорвать дипломатические отношения с Израилем. Об этом сообщила вице-президент страны Росарио Мурильо в эфире телевизионного Canal 4, передает РИА Новости.

«Наш президент поручил министерству иностранных дел республики выполнить запрос национального парламента и приступить к разрыву дипломатических отношений с фашистским и геноцидным правительством Израиля», — отметила она.

В ходе очередной сессии национальной ассамблеи депутаты подвергли критике военные действия израильского правительства и призвали разорвать отношения с этой страной.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Израиль уважать суверенитет окружающих арабских государств и соблюдать нормы международного права. Захарова назвала возмутительным тот факт, что агрессивные действия Израиля превратились в рутинную практику по отношению к Ирану, Сирии и сектору Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что сейчас страна борется за свое существование. Он подчеркивал, что государство «объединит силы» и «победит врагов».

Ранее президент Колумбии объявил о разрыве отношений с Израилем.