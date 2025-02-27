В сеть утекли около 7 млн записей с данными россиян в январе

РКН: почти 7 млн записей с персональными данными россиян утекли в сеть в январе

В январе 2025 года Роскомнадзор обнаружил 10 случаев утечки персональных данных, в результате чего в публичный доступ были выложены почти 7 миллионов записей с персональными данными россиян. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

«За январь 2025 года Роскомнадзор выявил 10 фактов утечек персональных данных, в открытый доступ попало более 6,9 млн записей», — сказали в пресс-службе.

В начале февраля Роскомнадзор сообщил, что в 2024 году наибольшее количество утечек персональных данных в России произошло среди компаний, занимающихся торговлей и предоставлением услуг.

В прошлом году ведомство зафиксировало 135 случаев утечек, в результате которых было раскрыто более 710 миллионов записей. Судебные органы по данным инцидентам назначили штрафы в размере 2 миллионов рублей. В 2023 году Роскомнадзор выявил 168 случаев утечек, в которых содержалось свыше 300 миллионов записей. Основная часть утечек произошла в организациях, работающих в сферах страхования, медицины, торговли и образования.

Ранее был назван самый опасный троян, который грозит россиянам утечкой данных.