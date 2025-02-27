Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассказали, как проходят переговоры США и РФ в Стамбуле

Захарова: переговоры РФ и США в Стамбуле идут на уровне мидовских экспертов
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры РФ и США в Стамбуле идут на уровне мидовских экспертов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас в Стамбуле происходят консультации между МИД России и Госдепартаментом США на уровне мидовских внешнеполитических экспертов по вопросу возобновления контактов, работы посольств и так далее», — поделилась Захарова.

Переговоры делегаций России и США проходят в резиденции генконсула США в Стамбуле.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не забегать вперед с вопросами о встрече представителей России и США в Стамбуле, а дождаться ее завершения.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. До этого, 12 февраля, российский и американский президенты провели телефонный разговор.

Ранее в России рассказали, почему Европа «останется в дураках» из-за политики по Украине.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами