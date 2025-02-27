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В США объявили о создании новой политической партии

Бизнесмен Морган объявил о создании новой политической партии в США
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Patrick Semansky/AP

Известный спонсор Демократической партии Соединенных Штатов, бизнесмен Джон Морган заявил о создании в стране новой политической партии, так как нынешняя система оказалась «сломанной из-за махинаций» властей. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я формирую новую политическую партию для тех из нас, кто застрял меж двух полюсов. Наша партийная система сломана из-за махинаций с избирательными округами и спорных вопросов», — подчеркнул он.

Как отмечает американская газета The Hill, в июле 2024 года Морган заявил, что не будет участвовать в сборе средств для бывшего вице-президента Камалы Харрис, несмотря на то что ранее являлся крупным спонсором Демократической партии США.

До этого сообщалось, что Харрис, не добившаяся успеха на прошлогодних выборах, имеет возможность участвовать в выборах 2028 года.

Ранее Маск назвал причину поражения демократов на выборах.

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