МИД КНР указал на безуспешность попыток США испортить отношения России и Китая

МИД КНР: попытки США вбить клин в отношения Москвы и Пекина обречены на провал

Попытки администрации Соединенных Штатов вбить клин в отношения между Китаем и Россией абсолютно безуспешны, поскольку диалог Пекина и Москвы не подвержен изменениям из-за внешних ситуаций. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Китайско-российские отношения будут спокойно демонстрировать прогресс вне зависимости от больших изменений в международной конъюнктуре. [Попытки] Соединенных Штатов вбить клин в отношения Китая и РФ абсолютно безуспешны», — сказал он.

До этого госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон хочет ослабить связи между Россией и Китаем, поскольку их укрепление может быть невыгодно США. Он предупредил, что более тесные связи между Китаем и Россией создадут проблему для США, если Москва станет «постоянным младшим товарищем» Пекина.

«Мы можем оказаться в ситуации, когда, хочет ли Россия улучшить свои отношения с США или нет, они не смогут этого сделать, потому что они стали полностью зависимы от китайцев», — указал госсекретарь США.

Ранее в Китае предрекли Украине «смуту» в случае заключения соглашения с США по ресурсам.