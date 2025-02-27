Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жан-Пьер рассказала, почему Байден не смог баллотироваться на второй срок

Жан-Пьер: Байден пал от команды демократов, поэтому не смог баллотироваться
close
MANDEL NGAN/Reuters

Демократическая партия исключила экс-президента США Джо Байдена из повторной борьбы за пост беспрецедентным образом, выдвинув против него «расстрельную команду», что негативно сказалось на выборах. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на встрече политического института Гарварда, трансляцию которой вели организаторы.

«Я никогда не видела, чтобы партия действовала так, как она сделала. Это ранило. Я была шокирована. Партия была разобщена. Думаю, нам это повредило больше, чем многие понимают», — отметила Жан-Пьер.

По ее словам, Байден не скрывал своего возраста и физического состояния, при этом он был эффективным президентом и за один срок якобы достиг того, что некоторым не удается за два. Она также упомянула, что дезинформация стала другой серьезной проблемой.

В 2024 году Камала Харрис стала кандидатом на пост главы государства от Демократической партии после того, как Байден принял решение выйти из президентской гонки.

16 января Джо Байден выступил с прощальным обращением к нации. В нем глава Белого дома заявил, что именно его администрация подготовила сделку между Израилем и ХАМАС, а также рассказал, с какими угрозами в настоящее время сталкивается Америка. Кроме того, Байден призвал изменить конституцию страны. При этом уходящий глава государства ни разу не упомянул в своем выступлении Россию, однако отметил, что ему удалось укрепить НАТО и сохранить свободу Украины. О чем еще говорил Байден — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден предложил лишить президентов США иммунитета от наказания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами