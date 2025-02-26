Глава МИД Ирана рассказал о прошедшей встрече с Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Тегеран не передавал и не планировал передавать иранской стороне посланий от США. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает агентство Fars.

По словам дипломата, Лавров предоставил Тегерану детальный отчет о своих переговорах с Вашингтоном, однако не передал и не планировалось, что он передаст какое-либо послание от Белого дома.

Лавров прибыл с рабочим визитом в Тегеран 25 февраля.

Как сообщали в МИД РФ, Лавров и Аракчи в ходе встречи должны были обсудить двустороннюю повестку дня отношений между Россией и Ираном, дальнейшее наращивание торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых ирано-российских проектов в областях энергетики и транспорта.

Также министры обменялись мнениями по международным вопросам, включая обстановку в Сирии, Закавказье, Афганистане, ситуацию на Ближнем Востоке, каспийскую проблематику и моменты вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Ранее в Кремле рассказали о будущей встрече президентов России и США.