Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Ирана рассказал о прошедшей встрече с Лавровым

Глава МИД Ирана Аракчи: Лавров не передавал Ирану никаких посланий от США
close
Hamad I Mohammed/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Тегеран не передавал и не планировал передавать иранской стороне посланий от США. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает агентство Fars.

По словам дипломата, Лавров предоставил Тегерану детальный отчет о своих переговорах с Вашингтоном, однако не передал и не планировалось, что он передаст какое-либо послание от Белого дома.

Лавров прибыл с рабочим визитом в Тегеран 25 февраля.

Как сообщали в МИД РФ, Лавров и Аракчи в ходе встречи должны были обсудить двустороннюю повестку дня отношений между Россией и Ираном, дальнейшее наращивание торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых ирано-российских проектов в областях энергетики и транспорта.

Также министры обменялись мнениями по международным вопросам, включая обстановку в Сирии, Закавказье, Афганистане, ситуацию на Ближнем Востоке, каспийскую проблематику и моменты вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Ранее в Кремле рассказали о будущей встрече президентов России и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами