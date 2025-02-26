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Захарова рассказала о позорном шаге Франции и Великобритании в ООН

Захарова назвала принятие резолюции США в ООН позором Великобритании и Франции
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции по Украине по инициативе США после решения Генеральной Ассамблеей ООН по антироссийской резолюции стало позором Великобритании и Франции. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Абсурдистика в том, что если бы Британия и Франция, ну а, соответственно, вокруг них и выстраивается в ЕС вся эта тусовка, были бы принципиальны в своей позиции, они бы проголосовали против этой резолюции в СБ ООН», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, один перформанс Лондон и Париж устраивают для мирового большинства на Генассамблее ООН, а второй перформанс они устраивают в Совбезе. Официальный представитель МИД России подытожила, что это позор Франции и Великобритании.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, которую поддержали ее 93 страны. Против документа выступили 18 государств, еще 65 воздержались. США отказались от соавторства проекта резолюции, предложив свой нейтральный документ, в котором американская сторона не возлагает на Россию вину за начало конфликта на Украине.

Позднее стало известно, что Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию «Путь к миру», призывающую к прекращению конфликта на Украине. Поддержали ее в том числе Россия, США и Китай. Среди воздержавшихся — Великобритания и Франция. Постпред России при ООН заявил, что российская сторона рассматривает предложенную США резолюцию как «здравую инициативу», которую можно считать шагом в правильном направлении.

Ранее в Госдуме назвали главный минус антироссийской резолюции ГА ООН.

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